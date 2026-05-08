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Black Orchid Empire LORE

Progressive Rock, Year Of The Rat (12 Songs / VÖ: 8.5.)

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4.5/ 7
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Nach dem Science-Fiction-inspirierten SEMAPHORE und dem historisch orientierten TEMPUS VERITAS führen Black Orchid Empire auf LORE ihre Reise durch Raum und Zeit fort. Dieses Mal unternehmen die ­Londoner einen Ausflug in die jüngere und ferne Mythologie, was sich durch ihren Mix aus Progressive Rock und Alternative Metal wunderbar musikalisch umsetzen lässt. Sägende und walzende Gitarren-Riffs, djentige Bass-Parts und flatternde Sound-Dynamiken sorgen für eine bedrohliche Klangkulisse, die durch schillernde Refrains (‘Angelfire’) oder Pre-Chorusse (‘The Labyrinth’) immer wieder aufgelöst wird. Im Gegensatz zu ihren strengeren Genre-Kollegen sind allerdings klare Song-Strukturen erkennbar, die mit verspielten Zwischen-Parts angereichert werden (‘Lost Horizon’). So behält sich das Trio eine breite Zielgruppe vor: sowohl nicht so fordernde Fans von Between The Buried And Me und Periphery als auch Metalcore-Zugeneigte können ihre Genussmomente auf LORE finden. Nach einem eher härteren Start sorgt die Albummitte mit dem über­irdischen Instrumental ‘Lore’ sowie dem ergreifenden ‘Tristar’ für einen willkommenen Zwischenatmer, der die sehr viel ruhigere zweite Albumhälfte einläutet. Das zunehmend gedrosselte Tempo kann nicht immer überzeugen, und das getragene ‘Mirrorman’ dümpelt eher vor sich hin. Dafür kann ‘Second Life’ mit seinem klassischen Ende das Album stimmungsvoll schließen. Vielleicht wäre bei insgesamt zwölf Stücken der ein oder andere Song weniger mehr gewesen.

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Moonspell: Neues Album & erste Single angekündigt
Moonspell, 13.05.2025 Hamburg, Gruenspan
Fünf Jahre nach ihrem letzten Studioalbum wollen Moonspell bald Nachschub liefern. Sänger Fernando Ribeiro verrät vorab ein paar Details.
Seit HERMITAGE (2021) haben Moonspell kein neues Liedgut veröffentlicht. Stattdessen erschienen in der Zwischenzeit mit FROM DOWN BELOW - LIVE 80 METERS DEEP (2022) und OPUS DIABOLICUM (2025) gleich zwei Live-Alben. Sehr lang müssen Fans jedoch nicht mehr auf neue Musik der Portugiesen warten. Vergangenen Juli erklärte Gründer und Frontmann Ribeiro gegenüber dem griechischen Magazin Keysmash: „Ich denke, es ist Zeit für ein neues Album.“ Zu jener Zeit habe die Band bereits „30 oder mehr“ für ein Album gehabt, unter denen nur noch eine Auswahl getroffen werden musste. Also zeigt sich Ribeiro optimistisch und gab das „erste Halbjahr 2026“ als Release-Zeitfenster…
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