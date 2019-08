REVEAL YOUR SOUL FOR THE DEAD

Nachdem GREY SKY OVER BLACK TOWN (2016) besonders düs­ter ausgefallen war, finden Illdisposed auf ihrem offiziell 15. (je nach Zählung auch 13. oder 14.) Album ihren Ausweg aus dem Tief: Wut! REVEAL YOUR SOUL FOR THE DEAD ballert wieder schonungslos ins Gesicht, ohne dass die Dänen die Dynamik vergessen würden: Im Refrain von ‘This Is Our Calling For The End’ zaubern sie eine betörende Gitarrenmelodie hervor, die dem heftigen Groove der Strophen entgegensteht – das ist Hit-und Pit-Material!

Der fiese Banger ‘What Will I Become?’ setzt zum Herzschmerz­finale an, und ‘We Must Endure’ atmet sowohl Kataklysm-Wuchtigkeit als auch Rock’n’Roll. Dabei bleiben sie jederzeit Illdisposed: An ­groovenden Propeller-Bangern wie ‘… For The Dead’ herrscht kein Mangel! Kurz: Bo Summer, Jacob Batten und Co. wuchten jede Menge Ideen und Einflüsse auf REVEAL YOUR SOUL FOR THE DEAD und verpacken sie in ­knackige, brutale und eingängige Death Metal-Songs mit Hass und Spaß in den Backen. Was will man mehr?