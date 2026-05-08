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Black Veil Brides VINDICATE

Melodic Metal, Spinefarm (14 Songs / VÖ: 8.5.)

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5.5/ 7
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Black Veil Brides sind erwachsen geworden. Nicht nur sind die wilden Haare und das schwarze Make-up längst verschwunden, auch die Musik der Formation hat eine Veränderung durchgemacht. Ihre Metalcore-Wurzeln hatte die Band lange hinter sich gelassen, stattdessen sang Frontmann Andy Biersack mit seiner unverkennbaren Stimme hauptsächlich klar. VINDICATE kombiniert dagegen Black Veil Brides der Gegenwart mit einem nostalgischen, wenn auch distanzierten Blick in die Vergangenheit. Die Formation baut ihren modernen, melodischen Klang mit dreckigen Screams wie zu Zeiten von WE STITCH THESE WOUNDS (2010) aus und erschafft damit eingängig-kräftige Kracher wie ‘Vindicate’, ‘Bleeders’ oder ‘Hallelujah’. Dabei dürfen symphonische Melodien, theatralischer Klargesang und epische Gitarrensoli aus den Häusern Jake Pitts und „Jinxx“ Ferguson nicht fehlen. Zwischendurch gibt es gesanglose Intermezzi (‘Purgatory’, ‘Grace’) mit zarten Streichinstrumenten, die zwischen der dramatischen Wucht der restlichen Lieder für eine Verschnaufpause sorgen. Die Band strotzt auf VINDICATE vor Energie und vermag es, ihre Zuhörer zügig mitzureißen.

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