Wie viel kann sich in sieben Jahre Band-Pause wohl verändern? Gar nicht mal viel! Zumindest ist das bei Blessthefall so. Eine Auflösung und ein Comeback später schreibt sich die Metalcore-Combo aus Scottsdale wieder in die Playlists ihrer Fans. Denn: GALLOWS klingt wie aus dem Guss seines Vor­gängers HARD FEELINGS von 2018, was erst mal recht positiv ist. Im Gegensatz zu anderen Szenekollegen liegt der Fokus nicht auf Genre-Experimenten oder technischen Feature-Überfrachtungen, sondern vielmehr der Blick auf dem Wesentlichen – einem starken Mix im Sinne des Metalcore-typischen Hart-und-Zart-Spiels. Mal wird innerhalb der Tracks zwischen den Stimmungen gesprungen (‘Light The Flame’), mal wechseln sich gefühlige Nummern ( ‘Fell So Hard, Felt So Right’) und eskalative Bretter (‘Wake The Dead’, ‘Swamp’, ‘Nipsey’) ab, sodass man mit dem eigenen Gefühls-Chaos kaum hinterherkommt, aber auch nicht müde wird, GALLOWS zu entdecken (oder sich an dem schönen Platten-Cover satt­zusehen). Dennoch heißt das auch: wenig bis kaum Weiterentwicklung. Aber war das die Intention der 2020 wieder­ver­einigten Gruppe? Wohl nicht. Und irgendwer muss ja die Fahne des Core ohne Schnickschnack hochhalten.

***

***