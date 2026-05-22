Blindead 23 bringen mit DEUTERIUM ihr Debütalbum raus – zumindest fast. Die Gruppe schließt an die Vorgängerformation Blindead an, die 2022 endgültig aufgelöst wurde. Nur Gitarrist Mateusz „Havoc“ Śmierzchalski (Ex-Behemoth) und Sänger Patryk Zwoliński sind noch übrig. Mit von der Partie sind außer­-dem Gitarrist Roger Öjersson (Ex-Katatonia) sowie Paweł Jaroszewicz ­(Ex-Decapitated) am Schlagzeug. Gemeinsam erschufen die Musiker mit DEUTERIUM ein vielseitiges und tiefgründiges Post Metal-Werk. Stilistisch bauen die Polen zumindest grob auf dem auf, was ­Blindead in ihrer Amtszeit geschaffen haben. Dennoch haben sich die Nachfolger von deren verzerrtem Stoner-Klang befreit – ihr Sound ist klarer und frischer. Der Fokus liegt mehr darauf, mithilfe von progressiven Ausschweifungen und wohlplatzierten Death Metal-Eskalationen Tonlandschaften zu erschaffen. Die Musik verführt im ersten Moment zum Entspannen, reißt einen dann aber in der nächsten Sekunde brutal aus den Träumereien. Mit bis zu elf Minuten Spielzeit pro Lied bringt die Band einiges unter, ohne langweilig zu werden. Das Kunststück, harte Musik nachvollziehbar und unprätentiös mit gehaltvollen Melodien zu kombinieren, ist Blindead 23 meisterhaft gelungen.

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