Metallica sind die ungeschlagenen Könige des Metal – jetzt wird es Zeit, sich vor ihnen zu verneigen: Auf A TRIBUTE TO METALLICA präsentieren wir neun der stärksten und kultigsten Cover-Versionen von Metallica-Songs von Bands wie Destruction, Sabaton, Motörhead und Gojira. Die exklusive CD gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 09/2020 (ab 19.8. am Kiosk) und ist bereits jetzt hier vorbestellbar! Versand ab 19.08.2020. Die Tracklist: FOR WHOM THE BELL TOLLS performed by SABATON ENTER SANDMAN performed by MOTÖRHEAD feat. ZEBRAHEAD BATTERY performed by ENSIFERUM CREEPING DEATH performed by APOCALYPTICA WHIPLASH performed by DESTRUCTION ESCAPE performed by GOJIRA FIGHT FIRE…