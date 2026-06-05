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Blood Incantation ALL GATES OPEN

Death Metal, Century Media (4 Songs / VÖ: 5.6.)

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3/ 7
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ALL GATES OPEN ist sozusagen das letzte Puzzleteil, das den Film ‘All Gates Open: In Search Of Absolute Elsewhere’ ergänzt, der die Entstehung des Albums ABSOLUTE ELSEWHERE dokumentiert. Dieser entstand, wie auch die Platte, in Berlin, wo die Band 2023 einen Monat lang lebte. Dennoch handelt es sich bei ALL GATES OPEN nicht um ein neues, für sich stehendes Album oder eine Fortsetzung von ABSOLUTE ELSEWHERE. Vielmehr ist die vierteilige Veröffentlichung als Soundtrack zu der Dokumentation zu verstehen und als das, was den Grundstein für das 2024 veröffentlichte Album legte, so die Band selbst. Das ist durchaus schlüssig: Die vier Titel ‘Balance’, ‘Flight’, ‘Dawn’ und ‘Rain’ erinnern an die kosmisch-psychedelischen Klänge, die in den sechs Titeln der vorangegangenen Platte immer wieder auftauchen, und sind aus diesem Grund oder trotzdem allerdings mehr ein- als vielschichtig. Wer jetzt außerdem E-Gitarren oder Doppelpedalgeknatter erwartet, wird bitter enttäuscht werden, denn ALL GATES OPEN beschränkt sich ausschließlich auf entspannende ­Ambient-Musik. Schön sind die teilweise zwanzigminütigen Titel zwar. Trotzdem drängt sich beim Hören folgende Frage auf: Wo ist hier das Easter-Egg? Yoga-Musik für Metalheads? Oder doch nur ein freundlicher Hinweis für alle, die den Film noch nicht kennen? Wer weiß. Dass Blood Incantation mehr draufhaben, werden die Eigentlich-Progressive-Jungs gewiss ­kommende Festivalsaison unter Beweis stellen können.

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