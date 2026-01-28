Toggle menu

Metal Hammer

 Search

CODE VIOLET

Shooter, TeamKill Media

jetzt bei Amazon.de bestellen
2/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die Spekulationen um ‘Code Violet’ kochten im Vorfeld der Veröffentlichung hoch. Viele witterten in dem Titel einen Klon des Genre-Bruders ‘Dino Crisis’ (1999). Zudem fielen die letzten beiden Veröffentlichungen von TeamKill Media – ‘Quantum Error’ (2023) und ‘Son And Bone’ (2024) – bei Kunden wie Kritikern gleichermaßen durch. Entsprechend zwiegespalten waren die Erwartungen an den nächsten Wurf: zwischen aufgeregter Euphorie und verhaltener Skepsis. ‘Code Violet’ begnügt sich mit einer Story, die allenfalls als dünner erzählerischer Rahmen taugt: In einer futuristischen Forschungsanlage geraten gentechnische Experimente außer Kontrolle, und der Spieler muss sich gegen entlaufene Dinosaurier behaupten. So weit, so platt. Doch selbst über diese Banalität hinaus nimmt das Spiel zuverlässig jedes Fettnäpfchen mit.

Hatten die erst sehr spät vor Release aufgetauchten Reviews bereits nichts Gutes erahnen lassen, fällt die Realität noch ernüchternder aus. TeamKill Media gelingt nicht einmal ein passabler Abklatsch der ‘Dino Crisis’-Formel, sondern vielmehr ein Technikdesaster. Karten-Layouts und Grafik wirken hoffnungslos veraltet, die Charaktere bleiben blass, das Erkunden der Spielwelt ist weitgehend unspektakulär – und die eigentlich beängstigenden Dinosaurier sorgen für kaum mehr Nervenkitzel als Disneys ‘Die Monster AG’ (2001). Angesichts von so viel Leerlauf wirken selbst die rund sechs Stunden Spielzeit erstaunlich lang. ‘Code Violet’ bleibt damit nicht nur hinter den Erwartungen zurück, es scheitert bereits an den Grundlagen des eigenen Anspruchs. Und das krachend.

teilen
mailen
teilen
METAL HAMMER Podcast Folge 120 mit Kreator u.a.
METAL HAMMER Podcast mit Kreator
Kein ‘Stranger Things’-Finale ohne Heavy Metal! Subway To Sally und andere Bands verabschieden sich von Mitgliedern. Kreator im Interview. Neue Alben von J.B.O., Soen, Alter Bridge und Beyond The Black.
Back In Black – das Metal-Update Metallica haben es in Staffel 4 vorgemacht – jetzt bekommen Iron Maiden in der letzten Folge von ‘Stranger Things’ ihren Platz im Rampenlicht! Der Jahreswechsel kommt mit allerlei Trennungen in der Metal-Welt daher: Mitmusiker und Fans müssen sich von Mitgliedern von Subway To Sally, Haken und The Gathering verabschieden. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Beyond The Black BREAK THE SILENCE Alter Bridge ALTER BRIDGE J.B.O. HAUS OF THE RISING FUN Soen RELIANCE Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands,…
Weiterlesen
Zur Startseite