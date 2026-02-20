Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Coscradh CARVING THE CAUSEWAY TO THE OTHERWORLD

Death Metal, 20 Buck Spin/Soulfood (8 Songs / VÖ: 20.2.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
3.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von
Foto: cudgel

Irland ist nicht unbedingt für eine lebhafte Death Metal-Szene bekannt – und Coscradh bilden dabei keine Ausnahme. Mit ­CARVING THE CAUSEWAY OF THE ­OUTERWORLD legen die Dubliner ihr zweites Album vor, das sich klanglich kaum vom Vorgänger NAHANAGAN STADIAL (2022) entfernt. Noch immer setzt die Band auf rohe Death Metal-Rasereien, die – abgesehen von vereinzelten groovigen Passagen – nur begrenzt Abwechslung bieten. Frontmann Ciarán Ó Críodáin orientiert sich im Titel-Track lehrbuchartig an Attila Csihar (Mayhem) und ‘Adhrah De Ghoac’ steigert sich zur erbarmungslosen Geschwindigkeitsorgie, während ‘Bahah’s Shadow’ deutlich bei Slayer wildert. Viele der überlangen Kompositionen verlieren sich dabei in monotonem Geprügel; die formelhafte Umsetzung bekannter Extreme-Metal-Muster lässt kaum Raum für Spannungsbögen oder Überraschungen. Lediglich das Interludium ‘The Calling’ nimmt kurzzeitig Tempo und Druck heraus – ein Moment des Innehaltens, der jedoch isoliert bleibt. Insgesamt büßt CARVING THE CAUSEWAY OF THE OUTERWORLD dadurch spürbar an Qualität ein: Die Platte bricht zu selten aus vertrauten Bahnen aus und setzt Bewährtes zudem vorhersehbar ein. Das muss nicht per se schlecht sein – Liebhaber konservativer Extreme Metal-Auslegungen könnten hier fündig werden –, doch Coscradh beweisen einmal mehr, dass kompromisslose Härte allein noch keine künstlerische Handschrift ersetzt.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Plattenteller mit Clémentine Delauney & Morgana Le Fay
Clementine-Morgana
Ab Anfang Februar begeben sich Visions Of Atlantis und Warkings auf die gemeinsame „Pirates & Kings“-Tournee. Die Sängerinnen prallen schon hier aufeinander ...
Das komplette Plattenteller-Interview mit Clémentine Delauney und Morgana Le Fayfindet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert? Clémentine Delauney: Meine erste CD von Celine Dion moti-vierte mich zum Singen. Seit ich sie zum ersten Mal hörte, sang ich ihre Songs mit. Ich übe bis heute mit Liedern dieser Platte. Morgana Le Fay: Pantera THE GREAT SOUTHERN TRENDKILL. Dieses Album katapultiere meine Liebe zu Metal in eine neue Dimension. MH: Welche Platte würdest du deinem besten…
Weiterlesen
Zur Startseite