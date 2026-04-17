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Crippled Black Phoenix SCEADUHELM

Rock, Season Of Mist/OPEN (12 Songs / VÖ: 17.4.)

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4.5/ 7
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Wir sind nicht nur alle furchtbar busy, sondern auch alle: furchtbar müde. Da bildet das Kollektiv um Justin Greaves keine Ausnahme, und SCEADUHELM (hat der Titel was mit dem Alzheimer-Medikament Aduhelm zu tun?) trägt dieser Erschöpfung in zwölf neuen Tracks Rechnung. Es geht um Burnout, Trauer, institutionalisierte Gewalt und die fließenden Grenzen zwischen dem Persönlichen und dem Politischen. Das Resultat ist düster und skizzenhaft. Die Musik stammt ausschließlich von Justin Greaves; den Gesang liefern Belinda Kordic, Ryan Patterson und/oder Justin Storms mit eigenen Texten. Der Sound spiegelt eher Zurückhaltung als Loslassen wider und verharrt in post-punkig donnernder Kühle (exemplarisch dafür: ‘Beautiful Destroyer’). Die Spannung steigt langsam und wird gehalten, die ersehnte Auf- beziehungsweise Erlösung bleibt jedoch aus – was Absicht ist. Pattersons dunkle Americana-Stimme und Kordics Nineties-Trip-Hop (‘The Dropout’) und Shirley Manson-Schnarren (‘Hollows End’) sind heraus­ragend, während Storms seltsam blass bleibt. Und: Was bei Crippled Black­ ­Phoenix live wunderbar funktioniert – die Vielstimmigkeit, die unterschiedlichen Intensitäten der Mitwirkenden, die sich auf der Bühne abklatschen –, lässt sich leider nicht ganz ohne Verluste auf Konserve ziehen. Da schaffen auch die zwischen die Tracks montierten Film- und Audio-Snippets keine Kohäsion. Trotzdem: Es gab schon weit weniger zwingende Crippled Black Phoenix-Alben als SCEADUHELM.

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Ballett-Solist singt in Metal-Band
Balletttänzer Ciro Ernesto Mansilla (hier in ‘Der Widerspenstigen Zähmung’ zu sehen) macht auch Metal
Ciro Ernesto Mansillo, seines Zeichens Tänzer beim Stuttgarter Ballett, ist kürzlich als Sänger bei einer Metal-Formation eingestiegen.
Erst vor Kurzem berichtete METAL HAMMER über den italienischen Skirennfahrer Dominik Paris, welcher bei den kürzlich in Mailand und Cortina d’Ampezzo über die Bühne gegangenen Olympischen Winterspielen im Abfahrtsrennen am Samstag, den 7. Februar 2026 die Bronzemedaille gewonnen hat. Nun hat sich ein neuer ungewöhnlicher Kontrast mit metallischem Bezug aufgetan. So gibt es am Stuttgarter Ballett einen Solisten, der seit Kurzem bei einer Metal-Band als Sänger fungiert. Es handelt sich um Balletttänzer Ciro Ernesto Mansillo. Erfolgreiches Debüt Der Argentinier hatte am vergangenen Samstag nun seinen ersten Gig mit Band Death By Dissonance im JuZe Backnang, wo die Baden-Württemberger nicht nur…
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