Amon Amarth veröffentlichten am 17. Februar 2022 die neue Single und das dazu passende Video zu ‘Put Your Back Into The Oar’.

Die Herrscher des Viking Metal verteidigen ihren Thron: Amon Amarth kehren endlich mit neuer Musik zurück! Die neueste Single ‘Put Your Back Into The Oar’ wurde in Form eines Trailers über die Social Media-Kanäle der Band angekündigt. Dieser zeigt Ausschnitte eines professionellen Musikvideos, welches von Ryan Mackfall gedreht wurde. Am Donnerstag, den 17. Februar 2022 wurden die Single und das Video zum ersten Mal in voller Länge präsentiert. Zuletzt wurde eine Europatournee für den Herbst 2022 angekündigt. Zusammen mit Machine Head planen Amon Amarth, auf eine Co-Headliner-Arena Tour namens "Vikings And Lionhearts" zu gehen und Europa unsicher zu machen. Als…