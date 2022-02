Was hast du uns gebracht, 2021? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Helloween nach.

Die besten Alben 2021: Walking Papers THE LIGHT BELOW The Steel Woods ALL OF YOUR STONES Jerry Cantrell BRIGHTEN Erik Cohen NORTHERN SOUL Unto Others STRENGTH The Wildhearts 21ST CENTURY LOVE SONGS The Dead Deads TELL YOUR GIRLS IT'S ALRIGHT Chris Eckman WHERE THE SPIRIT RESTS Iron Maiden SENJUTSU Mastodon HUSHED AND GRIM Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.