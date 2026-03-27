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Dark Heart EVOLUTION

Hard Rock , Pride & Joy (11 Songs / VÖ: 27.3.)

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Dark Heart aus dem britischen Durham gehören zu jenen Bands, die das Internet und das menschliche Bedürfnis nach Obsku­rität und Kult wieder an die Oberfläche gespült haben. Die Gruppe um Sänger Alan Clark existiert nämlich schon seit 1984, doch trotz eines soliden Debüt­albums interessierte sich lange Zeit kaum jemand für sie. 30 Jahre später stellt sich die Lage anders dar – über die Jahre konnte sich eine gewisse Fan-Basis entwickeln, die nun erneut bedient wird. OUT OF THE SHADOWS hieß dieses Comeback und klang dabei gar nicht nach fetzigem Achtziger-England-Metal. AOR lautet stattdessen die Devise, und genau dieser Linie folgt auch der nun erscheinende Nachfolger. Große Hymnen im Halbtempo, die auf eingängige Melodien und eine gewichtige Epik setzen. Das Ganze kommt – im Gegensatz zu vielen skandinavischen oder amerikanischen Genre-Kontrahenten – ohne überbordenden Schmalz aus. Auf ­EVOLUTION gibt es erfreulich wenige ausladende Keyboard-Flächen oder zuckersüße Schmachtstücke, dafür einige wirklich satte Gitarrensoli und durchdachtes Songwriting, das stellenweise an andere britische Melodic-Rocker wie Magnum erinnert. Vielschichtig, harmonisch und mit gut platzierten Gesangseinlagen versehen. Man hätte der Band – beziehungsweise Alan, der inzwischen das einzige verbliebene Urmitglied ist – schon in den Achtzigern mehr Aufmerksamkeit gewünscht.

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Megadeth erreichen erstmals die Spitze der Billboard Charts
Megadeth
Mit dem Band-betitelten Album MEGADETH erreicht die Thrash Metal-Band die Spitze der US-Billboard Charts. Das ist ihr zum ersten Mal gelungen.
Obwohl Megadeth seit mehr als 40 Jahren existieren, gelang es den Thrash Metal-Legenden bisher noch nie, den ersten Platz der Billboard-Charts zu erklimmen. Bis jetzt. Mit ihrem Band-betitelten Album MEGADETH (hier Review lesen), dem voraussichtlich letzten ihrer Karriere, können Dave Mustaine und Co. endlich auf dem Chart-Thron Platz nehmen. Später Erfolg Laut Billboard verkauften Megadeth in der ersten Woche 73.000 Alben in den USA. Für die Band stellt das einen Meilenstein dar. Selbst mit Alben wie COUNTDOWN TO EXTINCTION (1992), RUST IN PEACE (1990) oder YOUTHANASIA (1994) konnten sie diese Marke nicht erreichen. Bisher war der zweite Platz mit COUNTDOWN…
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