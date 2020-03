Den Amerikaner David Reece kennt die Szene als Vokalist von Accepts EAT THE HEAT (1989). Vor einigen Jahren sang er bei Bonfire und tauchte zuletzt mit seiner eigenen Gruppe im Vorprogramm von U.D.O. auf. Der Mann scheint zu wissen, in welchen Kreisen er ankommt – dafür spricht auch sein aktuelles Projekt unter eigenem Namen, für das er sich mit dem einstigen U.D.O.-Gitarristen Andy Susemil zusammengetan hat. Eine effektive Kombination:

Der Häuptling hat nichts von seinen stimmlichen Qualitäten eingebüßt, und der Saitenhexer hüllt selbige (inklusive ordentlicher Produktion) in ein stimmiges Heavy Metal-Gewand – mal verspielt treibend (‘Chasing The Shadows’) oder balladesk­ ­(‘Another Life Another Time’), mal melodisch (‘Blood On Our Hands’) und mit herrlichen Soli garniert (‘Collective Anaesthesia’). Zu den Höhepunkten gehören das ballernde ‘Metal Voice’ auf der harten Seite sowie der klassisch-rockige Titel-Track mit tief intonierter Einleitung und Chören zu Beginn. Freunde von melodischem Heavy Metal können guten Gewissens ein Ohr riskieren.