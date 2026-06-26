Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Duir CATARSI

Black Metal, AOP (6 Songs / VÖ: 26.6.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Noch mehr maskierte Schwarzmetaller mit kryptischen Pseudonymen gefällig? Dann ab zu Duir, einem 2013 von Gitarrist MK (Mirko Albanese) in Italien aus der Taufe gehobenen Projekt! Auf das Debüt von 2022 folgt nun das Zweitwerk, das sich im melodischen, von Fronter Vox in Umbra in garstigem Italienisch bekeiften Black Metal abspielt und mit prägenden, von TZ (Thomas Zonato) eingespielten Folk-Instrumenten wie Dudelsack, Drehleier oder Flöte aufwartet. Dass der Einsteiger ‘Manifesto’ als längstes von vielen langen Liedern gleich die Zehnminutengrenze sprengt, stört kaum – zu rasant, emotional und über weite Strecken ­packend schrammeln Duir hier wie auch im Verlauf dahin. Im dramatischen Anspieltipp ‘Impeto’ steuert Gastvokalist L.G. (Ellende) einige deutsche Textbausteine bei, die im folgenden Instrumentalstück ‘Della Notte’ reflektiert werden können (thematisch ist das knapp 47-minütige Werk im Ersten Weltkrieg angesiedelt). Generell überzeugt CATARSI mit seiner Energie und charakteristischen Folk-Note, wenngleich das Klangschema über weite Strecken (noch?) relativ gleichförmig ausfällt. Für Genrefans stellen Duir eine spannende Neuentdeckung dar.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Die Metal-Alben der Woche vom 29.05. mit Devin Townsend, Shinedown u.a.
alben-2026-05-29
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 29.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Sarcasm und All Them Witches.
Devin Townsend Als Rock-Musical angelegt, ist es ein langjähriges Herzensprojekt, an dem Townsend über ein Jahrzehnt hinweg gearbeitet hat. (zum Review ) Shinedown EI8HT ist Rock in all seinen Facetten: bombas­tischer Stadion-Rock, energische Aus­brüche, epische Melodiebögen, abwechs­­lungsreiche Arrangements und leise Momente. (zum Review) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen?…
Weiterlesen
Zur Startseite