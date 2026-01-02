Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ellende ZERFALL

Black Metal, AOP/Edel (11 Songs / VÖ: 2.1.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die kleinen Dissonanzen, die das fünfte oder sechste (je nachdem, ob man TODBRINGERIN als Neuaufnahme von TODBRINGER zählt) von Lukas Gosch und seinen Mit­streitenden eröffnen, fügen sich rasch zu einem harmonischen Diskurs zusammen. ‘Nur’ nennt sich die kleine, aber schon zwei der wichtigsten Claims von Ellende absteckende Ouvertüre, bevor die zwei Teile von ‘Wahrheit’ mit Gepolter und Gekreisch das aurale Spektrum ausfüllen und zum ersten wohligen Suhlen in von Hoffnungsresten durchzogener Melan­cholie einleiten. Auf der einen Seite passt die Ästhetik von Ellende perfekt in das etablierte Sound-Gerüst von vergleich­baren Bands wie, um in Österreich zu bleiben, Harakiri For The Sky oder Karg. Andererseits schaffen es Ellende, die Bühne ihrer Emotionen ins scheinbar Endlose zu weiten, mit ausufernden, filigran suchenden Arrangements, in denen auch mal eine Kuhglocke traurig scheppern darf, und dynamischen Inszenierungen, die den Post Black Metal mit den Tugenden des Post Metal und Post Rock verknüpfen, anstatt dir durchgehend die Haare zu föhnen. Musikalisch ist das hier in einer eigenen Klasse. Es hätten zwar ein paar mehr große Songs herauskommen können, an großen Momenten mangelt es aber nie.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Dust Bolt: Video-Premiere von ‘Ghost On My Screen’
Dust Bolt 2025
Zieht euch exklusiv bei METAL HAMMER das tauffrische Musikvideo von Dust Bolt zu ihrem Song ‘Ghost On My Screen’ rein!
Auf ihrem jüngsten Studioalbum SOUND & FURY wagten es Dust Bolt tatsächlich, ihren traditionellen Thrash-Sound mit neuen klanglichen Ideen zu bereichern. Für stramme Kuttenträger war das ein Unding. Nun schlagen die Bajuwaren mit ihrem brandneuen Track ‘Ghost On My Screen’ das nächste Kapitel ihrer Geschichte auf — und thrashen dabei wieder, dass die Schwarte qualmt. Die Musiker selbst finden: "Es ist das bisher kompromissloseste." Das Video zum Song gibt es unten zu sehen. Laut und unbeugsam Dabei geht das in Landsberg am Lech gegründete Quartett seinen Weg konsequent weiter und vereint Bewährtes mit Fortschritt: "Musikalisch erinnert der Song an den Geist…
Weiterlesen
Zur Startseite