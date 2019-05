Maximal brutal: Employed To Serve zeigen seit ihrer Gründung vor sieben Jahren, wie viel kreatives und emotionales Potenzial noch immer im heute viel zu oft in Konfor­mität versinkenden Hardcore steckt. Die Briten haben mit ETERNAL FORWARD MOTION ein Album geschaf­fen, für das von „chaotisch“ bis hin zu „wuchtig“ und „finster“ einfach kein Attribut ausreichend erscheint. Dieser metallische Hard­core donnert erbarmungslos druck­voll aus den Boxen und ist dabei herrlich ver­trackt. Neben blankem Mathcore-Wahnsinn zeigen sich Employed To Serve mal noisig, mal sludgig groovend, und schütteln manch fette Hook aus dem Ärmel.

ETERNAL FORWARD MOTION bei Amazon

Mit ihrem kruden Klanggemetzel (allein, wie die Gitarren unter Fronterin Justine Jones’ Düster-Shouts immer wieder dissonant aufschrillen, kann nervöse Zuckungen verursachen) erinnert die Gruppe an eine etwas gefälligere Version von Code Orange und über­zeugt mit smartem Song­writing. Wenn etwa ‘Dull Ache Behind My Eyes’ nach einem rasanten Start in bester Grind-Manier in einen monu­mentalen Breakdown mündet und sich schließlich in reines Feed­back zersetzt, nur um anschließend aus der Asche des verhalten ­einset­zenden ‘Harsh Truth’ aufzuerstehen, dann kann einem die Kinnlade schon mal runterfallen. Und dort bleibt sie auch eine ganze Weile.