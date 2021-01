Jährlich vergibt das National Guitar Museum in New York eine Auszeichnung an Gitarristen, die besonders prägend waren. In diesem Jahr ging der Preis an Eddie Van Halen.

Das National Guitar Museum in New York City ist das weltweit erste Museum, das sich der Geschichte, Entwicklung und dem kulturellen Einfluss der Gitarre widmet. Jedes Jahr vergibt es den "Lifetime Achievement Award" an einen Gitarristen, dessen Spiel sich als besonders prägend erwies. In der Vergangenheit erhielten Musiker wie B.B. King, "The King Of The Blues", und Gitarrist und Black Sabbath-Gründer Tony Iommi diese Auszeichnung. Um besagten Preis zu erhalten, müssen ein paar Kriterien erfüllt sein: Die Person muss aktiv aufgetreten sein oder Musik aufgenommen haben und ihr Talent muss Auswirkungen auf das Gitarrenspiel im Allgemeinen gehabt haben, sowie andere…