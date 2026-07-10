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Eva Under Fire VILLAINOUS

Modern Metal, Better Noise (13 Songs / VÖ: 10.7.)

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Liebhaber von radiofreundlichem Liedgut haben die Hit-Schmiede aus Detroit Rock City spätestens seit der ‘Blow’-Kollaboration mit Spencer Charnas von Ice Nine Kills auf dem Schirm, wobei das Quintett zuvor schon mit der Journey-Neuinterpretation ­‘Separate Ways’ auf sich aufmerksam gemacht hatte. Nun legen Frontröhre Amanda „Eva Marie“ Lyberg und Co. also ihr Zweitwerk vor – und haben mit In This Moment-Chefin Maria Brink beim Titel-Track einen weiteren namhaften Gast in petto. Trotz der fetten, von Rob Lyberg und Chris Slapnik gespielten, hier und da an Spiritbox erinnernden Gitarren (‘My Own Name’, ’Dark Soul’) läuft ­VILLAINOUS von vorne bis hinten fast schon zu leicht rein. Angefangen beim vielversprechenden Opener ‘Awakening’ über die Power-Ballade ‘The Words You Say’ bis hin zu ‘A Violent End’ komponieren die US-Amerikaner ihre Songs stets auf maximale Eingängigkeit, was schnell ziemlich vorhersehbar und glatt rüberkommt. Ein paar Ecken und Kanten mehr würden nicht schaden.

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Marilyn Manson: Richter weigert sich, Klage abzuweisen
Marilyn Manson 2024
Schock-Metaller Marilyn Manson wollte eine erneute Klage gegen sich abweisen lassen — und ist damit gescheitert.
Die Anwälte von Marilyn Manson haben immer noch gut zu tun. Anfang des Jahres konnte seine einstige Assistentin Ashley Walters dank eines neuen Gesetzes in Kalifornien den Schock-Metaller erneut wegen sexueller Nötigung verklagen, nachdem ihre ursprüngliche Klage abgewiesen worden war. Diese Zivilklage wollte der Musiker, welcher mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, nun abweisen lassen. Jedoch hat ein Richter in Kalifornien am Freitag, den 5. Juni 2026 den zugehörigen Antrag abgelehnt. Nicht so einfach Walters hatte ihr Klage initial 2021 vorgebracht. Darin warf sie Marilyn Manson sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung, die Zufügung seelischen Leids sowie Verstöße gegen weitere…
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