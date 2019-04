Nachdem Exumer mit THE RAGING TIDES (2016) für offene Münder sorgten und reihenweise in den Jahresbestenlisten auftauchten, wollen sie mit HOSTILE DEFIANCE nun nachlegen. Dabei ist das neue Werk keine Kopie des Vorgängers, sondern kommt einen ganzen Ticken melodiöser ums Eck. Was nicht heißen soll, dass Mem V. Stein und seine Mannen das Thrash-Genre verlassen hätten. Die Songs knattern immer noch mit ordentlich Schmackes durch die Boxen, erinnern vom Eingängigkeitsfaktor und dank der prägnanten Melodien der Lead-Gitarre allerdings ein ums andere Mal an aktuelle Kreator.

Diese leichte Kurskorrektur steht den Hessen ungemein gut, Nummern wie das Titelstück, ‘Carnage Rider’ oder ‘The Order Of Shadows’ bleiben schon nach dem ersten Durchlauf hängen und machen Lust darauf, nach rund 42 Minuten gleich wieder die Repeat-Taste zu drücken. Laut eigener Aussage wollen sich die 1985 gegründeten Exumer mit ihrem erst fünften Studioalbum endlich als feste Größe in der deutschen Thrash-Elite etablieren. HOSTILE DEFIANCE ist ein schlecht zu widerlegendes Argument für dieses Ansinnen.