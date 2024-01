Corroded haben seit Jahren eine Verbindung zur Gaming-Welt und steuerten zu dem Online-Shooter ‘Battlefield Play4Free’ sowie dem Sportspiel ‘Major League Baseball 2K11’ bereits je einen Song bei.

Das komplette Zocker-Interview mit Corroded-Schlagzeuger Per Soläng findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt? Per Soläng: ‘NHL 24’! MH: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? PS: Hmmm. Ich glaube, es ist der Commodore 64. Darauf zockten wir irgendein Karate-Spiel auf Kassette, das ein alter Freund zu Hause hatte. Ziemlich seltsam, wenn man heute darüber nachdenkt – auf Kassette! Hahaha. MH: Bist du Solospieler oder Multiplayer-Liebhaber? PS: Da ich ein ziemlich…