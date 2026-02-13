Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Eye Of Purgatory DARKBORNE

Death Metal, Apostasy/OPEN (9 Songs / VÖ: 13.2.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Der Schwede Rogga Johansson zählt zu den erstaunlichsten Phänomenen der Szene: Fernab des Rampenlichts hat sich der Musiker offenbar der Mission verschrieben, so viele Platten zu veröffentlichen wie niemand sonst. Einen guten, aber möglicherweise unvollständigen Überblick über sein Schaffen bietet Metal Archives, am Ball bleiben fällt angesichts aktuell angeblich fast 50 (!) aktiver Projekte allerdings schwer. Eye Of Purgatory bestehen seit 2018 und basieren auf der Kooperation mit dem aktuellen Overkill-Schlagzeuger ­Jeramie Kling, der hier als Bassist auftritt, sowie US-Landsmann Taylor Nordberg, der unter anderem bei Deicide in die Saiten greift. Um die Verwirrung zu komplettieren, zockte das Trio bereits einige Jahre lang zusammen bei Ribspreader. Im Unterschied zu anderen Bands des schwe­dischen Growlers säumen markante Synthie-Flächen das ansonsten im Old School-Death Metal angesiedelte Eye Of Purgatory-Drittwerk, was diesem einen so eigentümlichen wie charakteristischen Klang beschert – eine Art Benediction meets ‘Stranger Things’, wenn man so will. Die zackig treibende Attacke währt knapp 35 Minuten und bereitet durchaus Spaß, obgleich sich am Klangbild – abge­sehen von dominantem Klimpern in ‘When The Beacon Turns Black’ oder ‘Formless Figures Dance’, Wassergeräuschen in ‘The Rotting Temple’ und einem Schuss in ‘Bodyjumper’ – im Gros wenig ändert. Kurios und unterhaltsam bleibt die Akte Johansson trotzdem, und DARKBORNE zählt zu den spannendsten neueren Einträgen.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Veil Of Maya: Sänger Lukas Magyar steigt aus
Lukas Magyar mit Veil Of Maya am 23. April 2022 beim Swanfest in Sacramento
Die Zukunft von Veil Of Maya ist fraglicher denn je, denn Sänger Lukas Magyar ist raus und konzentriert sich auf seine neue Band.
Bei Veil Of Maya setzt sich der Schwund fort. Nachdem sich die Progressive Metalcore-Formation aus Chicago im Herbst 2024 offiziell selbst auf Eis gelegt hat, nachdem Marc Okubo ein Engagement als Live-Gitarrist bei Falling In Reverse angenommen hatte, gibt es weitere personellen Neuigkeiten. So schrumpft die Gruppe auf dem Papier zu einem Trio, weil Frontmann Lukas Magyar seinen Hut nimmt. Viele Fragezeichen Magyar hat allerdings bei Weitem nicht abgeschlossen mit dem Musik-Business. Der Sänger bringt sich vielmehr seit einiger Zeit bei seiner neuen Band Sifyn ein (siehe das Musikvideo unten), was er kürzlich noch damit untermauert hat, dass er sämtliche Bezüge…
Weiterlesen
Zur Startseite