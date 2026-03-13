Fabienne Erni ist keine unbekannte Künstlerin. Mit Illumishade oder als weibliche Stimme steht sie seit 2017 neben Chrigel Glanzmann bei Eluveitie auf den Bühnen dieser Welt. Auf ihrem Solodebüt tut die Schweizerin jedoch gänzlich das, was ihr gefällt. Von rituellem Liedgut (‘Thalen Muron’) bis hin zu modernen, fast schon brachialen Stücken ohne viele Schnörkel. In die letzte Kategorie fällt etwa die Zusammenarbeit mit Lena Scissorhands. Die Frontröhre von Infected Rain und die klare Stimme Ernis harmonieren in ­‘Ritual’ ausgezeichnet miteinander. ‘Stone By Stone’ und die Titelnummer klingen zunächst nach dem, was die Sängerin seit Jahren mit Eluveitie macht, aber die Nummern haben einen deutlich moderneren Einschlag. Erstgenanntem lässt sich sogar etwas leicht Poppiges zuschreiben. Die musikalischen Präferen­zen liegen jedoch auf der Hand. Mal mehr, mal weniger härtere Metal-Klänge, kombiniert mit Instrumenten wie Harfe (die Fabienne natürlich selbst spielt), Drehleier und Co. sind vorherrschend. Das ist auch in Ordnung, denn trotzdem drückt Erni Liedern wie ‘Forged In Me’ und ‘Call Beyond Time’ ihren ganz eigenen Stempel auf. Wer das bisherige Schaffen von Fabienne Erni kennt, wird wenig Überraschungen entdecken, denn STARVEIL liegt musikalisch irgendwo zwischen den eingangs genannten Bands. Daher ragen leider auch nicht viele Songs hervor – nur jene, die ein bisschen weiter außerhalb der Komfortzone Ernis liegen.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***