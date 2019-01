Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Christina Wenig Die besten Alben 2018: Deafheaven ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE Thou MAGUS The Body I HAVE FOUGHT AGAINST IT, BUT I CAN’T ANY LONGER Anna von Hausswolff DEAD MAGIC Behemoth I LOVED YOU AT YOUR DARKEST Wiegedood DE DODEN HEBBEN HET GOED III Mantar THE MODERN ART OF SETTING ABLAZE Ultha THE INEXTRICABLE WANDERING Birds In Row WE ALREADY LOST THE WORLD Sumac LOVE IN SHADOW Die fünf besten Konzerte 2018: The Mystery Of Bulgarian Voices ft. Lisa Gerrard, Berlin, UdK Konzertsaal Deafheaven, Berlin, Bi Nuu Anna Von Hausswolff, Berlin, Festsaal Kreuzberg Zola Jesus, Berlin, Urban Spree Amenra, Nijmegen,…