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Fighter V DÉJÀ VU

Hard Rock , Frontiers/OPEN (11 Songs / VÖ: 10.4.)

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Talentierte Hard Rock-/AOR-Bands aus der Schweiz gibt es viele, etwa Gotthard, Krokus, China, Shakra oder Crystal Ball. Bei diesen Namen ahnt man schon, was Fighter V auf ihrem dritten Album zelebrieren. Das seit 2019 aktive Quartett fokussiert seine Songs auf starke Gesangsmelodien, traditionelle Gitarren-Riffs mit moderater Härte, geradlinige Drums und hymnenartige Chöre. Im Epizentrum des tadellos gespielten Mainstream steht Sänger Emmo Acar, dessen Stimme offenbar mit dem gleichen Zaubertrank wie die von Kip Winger, Jon Bongiovi, Steve Perry (Journey) oder Jimi Jamison (Survivor) geölt wurde, während Gitarrist Lobe Valentin im Schulfach „Whitesnake“ in der ersten Reihe gesessen hat. Allerdings: Mitunter machen sich Fighter V zu offensichtlich des Plagiats von Lust’n’Libido-Schmonzetten schuldig (‘Foolish Heart’ ist eine Art Nachfolger von ‘Is This Love’, ‘Stand By Your Side’ der kleine Bruder von ‘Still Of The Night’, und das Piano-Intro von ‘Hold The Time’ ein Rip-off von Bon Jovis ‘Runaway’). Erfreulicherweise sind die vier Band-Mitglieder grundehrlich und bezeichnen ihr hörenswertes Werk als „treue Hommage an den Hymnen-Rock der Achtziger Jahre“, daher: inklusive eines Sympathiepunkts knappe fünf Punkte!

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Tommy Aldridge (Ex-Ozzy Osbourne) fehlte bei letztem Konzert
Tommy Aldridge beim Whitesnake-Konzert am 9. August 2015 in Austin, Texas
Tommy Aldridge war nicht zum letzten Black Sabbath-Konzert eingeladen, aber der ehemalige Ozzy Osbourne-Schlagzeuger nimmt es gelassen.
Obwohl Tommy Aldridge (unter anderem Gary Moore, Whitesnake, Thin Lizzy) bei dem Ozzy Osbourne-Werk BARK AT THE MOON (1983) sowie dem Live-Album SPEAK OF THE DEVIL (1982) und TRIBUTE (1987) mitwirkte, fehlte der Schlagzeuger bei "Back To The Beginning" im Juli 2025. Auf seinem eigenen YouTube-Kanal hat der Musiker nun offenbart, dass er nicht eingeladen wurde. Keine Einladung Er sagt: "Ich möchte niemanden niedermachen oder in ein schlechtes Licht rücken. Ich wurde zu Ozzys letzter Show nicht eingeladen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich wurde einfach nicht eingeladen, und ich werde mich nicht auf die Party von jemand anderem…
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