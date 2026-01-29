Toggle menu

FINAL FANTASY 7 REMAKE INTERGRADE

Rollenspiel, Square Enix

6.5/ 7
‘Final Fantasy 7’ (1997) gilt noch immer – auch fast 30 Jahre nach seinem Erscheinen – als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als Square Enix 2015 auf der E3 ankündigte, den erklärten Lieblingsableger vieler Serien-Fans als ‘Final Fantasy 7 Remake’ (2020) zu überarbeiten. Mit der Neuauflage wurde an den richtigen Stellen nachgebessert. Der Ableger erhielt nicht nur eine rundum aufpolierte, an aktuelle Standards angepasste Optik, auch Nebenfiguren, die im Original noch erzählerisch blass wirkten, bekamen zusätzliche Hintergrundinformationen und ausgefeiltere Geschichten. Die Sprachausgabe ließ die Welt von ‘Final Fantasy 7 Remake’ zudem deutlich lebendiger wirken, und durch die Dreingabe von Zusatzinhalten wie die Episode ‘INTERmission’ (2021), in der Yuffie Kisaragi im Mittelpunkt steht, wurde der Umfang erheblich erweitert.

Einziges Manko: Retroromantiker dürften trotzdem Grund zum Meckern haben, da das ursprünglich rundenbasierte Kampfsystem einem hybriden System aus Echtzeit-Action und taktischen Befehlen gewichen ist, wie es bereits mit der ursprünglichen Remake-Version eingeführt wurde. Abgesehen davon gelingt Square Enix mit ‘Final Fantasy 7 Remake Intergrade’ vor allem eines: eine beispielhafte Definitive Edition, die nicht nur mit allen verfügbaren Inhalten glänzt, sondern durch Liebe zum Detail und technische Optimierungen auch auf der Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S beeindruckend umgesetzt wurde.

