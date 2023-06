RETURN TO THE KINGDOM OF FIFE

Die Trennung von Gloryhammer und Thomas Winkler alias Angus McSix (vormals Angus McFife) dürfte mit Sicherheit zum Schlimmsten gehören, was das bisherige Metal-Jahr 2023 an negativen Ereignissen zu bieten hatte. Schließlich gibt es nun zwei dieser klischeegetränkten Power Metal-Kapellen, die in peinlichen Kostümen noch peinlicheren Fantasy-Stuss auf Albumlänge breittreten. Und nachdem der Einstand ANGUS MCSIX AND THE SWORD OF POWER zwar fremdschambehaftet, dies aber längst nicht im erwarteten Ausmaß war, legen Gloryhammer nun mit RETURN TO THE KINGDOM OF FIFE nach.

Das quietschbunte ‘Holy Flaming Hammer Of Unholy Cosmic Frost’ frisst sich genauso nervtötend in die Gehörgänge wie das nicht minder eingängige ‘Wasteland Warrior Hoots Patrol’ – bis ans Limit angepasster, auf Festival-Touristen und Teilzeitmetaller zugeschnittener Power Metal in jeder Note. Mit RETURN TO THE KINGDOM OF FIFE ändert sich trotz der vorausgegangenen Besetzungsquerelen erstaunlich wenig. Der lästige Ohrwurmfaktor ist damit sicher. Der Würgereiz bei all denjenigen, die mit auch nur einem Funken Ernsthaftigkeit Musik hören, aber ebenso.

