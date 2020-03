Heaven Shall Burn sind mit OF TRUTH AND SACRIFICE Soundcheck-Sieger und konnten Dool, Testament und In Extremo auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Aprilausgabe: Heaven Shall Burn! Das Album des Monats im April 2020 stellen Heaven Shall Burn mit OF TRUTH AND SACRIFICE! Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,27 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. (Hier geht’s zur Hörprobe) >> Lest hier das komplette Review zu OF TRUTH AND SACRIFICE << Weltexklusive Heaven Shall Burn-CD MAXIMUM SACRIFICE zum neuen Studioalbum OF TRUTH AND SACRIFICE. Alle Infos und Bestellmöglichkeit unter www.metal-hammer.de/hsb Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Aprilausgabe 2020: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuOrbts3JPV0d-eGNn9uEPXFel2gRpW5n Ihr bekommt METAL…