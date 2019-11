INTO THAT GOOD NIGHT

Begonnen beim Artwork haben die finnischen Doomer Hanging Garden auch bei ihrem sechsten Album alles richtig gemacht: INTO THAT GOOD NIGHT wartet mit einem stimmig umgesetzten, apokalyptisch angehauchten Themenkomplex auf, zu dem die abgrundtief empfundene Traurigkeit mit wenigen lichten Momen­ten perfekt passt. Die bekannten Maßnahmen zur Vermittlung der be­drückenden Stimmung sind dichte, schwere Atmosphäre und wuchtig aufbrausende Growls sowie Keyboard-Akzente und ergreifender Klargesang (‘Of Love And Curses’, Titel-Track).

Von diesen Tugenden abgesehen erweitern Hanging Garden ihr Klangkostüm noch um die bezaubernde Stimme von Riikka Hatakka: Das neue Band-Mitglied verleiht dem Werk – pointiert auf ausgewählten Tracks eingesetzt – eine zusätzliche Note, die in schwärzester Nacht die Sonne aufgehen lässt (man höre das wunderschöne ‘Rain’, das auch Klavier und gesprochene Passagen enthält). Eine echte Bereicherung für die Finnen!