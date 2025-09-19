Toggle menu

Hartmann TWENTY TIMES COLDER

Hard Rock , Pride & Joy (11 Songs / VÖ: 19.9.)

„It’s been a hard ride, it’s been a long way to get here.“ Schon in den ersten Sekunden von TWENTY TIMES COLDER wird deutlich, dass Oliver Hartmann das zwanzigste Jubiläum nutzt, um auf seine bisherige Karriere zurückzublicken und zugleich ein neues Ausrufezeichen zu setzen. Musikalisch basiert seine Musik weiterhin auf Blues-getriebenem Hard Rock, der gerne Anleihen aus den Siebziger Jahren nutzt und sowohl angenehm als auch Riff-getrieben durch die Boxen dröhnt, getragen von einer ausdrucksstarken Stimme, die zwischen rauer Wärme und eindringlicher Klarheit pendelt. Tracks wie das Titellied, ‘No One But You’, ‘Just Fly’ oder die Ballade ‘Alone’ (Grüße an den späten Gary Moore) unterstreichen Hartmanns Gespür für Stimmung und Song-Struktur. Produziert ist das Ganze mit einem klaren, druckvollen Klangbild. Was leider fehlt, sind Hits, mitreißende Momente und Hookline-Ungetüme. Man kann sich in dieses Album wie in eine Wohlfühldecke einmummeln – die großen Gänsehaut­momente fehlen. TWENTY TIMES COLDER ist ein grundsolides Werk mit starker Stimme, feiner Musikalität und hörbar viel Herz. Doch wer auf die große Rock-Geste hofft, wird eher begleitet als gepackt. Für Fans von Bands wie Thunder dennoch wärmstens zum Hörtest empfohlen.

Dark Angel: Neues Album hat ein Veröffentlichungsdatum
Gene Hoglan (Dark Angel) mit Death
Das kommende Album von Dark Angel hat nunmehr ein Veröffentlichungsdatum. Es hat immerhin 34 Jahre auf sich warten lassen.
Seit TIME DOES NOT HEAL (1991) gab es keine neue Musik von Dark Angel – bis dieses Jahr. Im April hat die Thrash-Formation mit ‘Extinction Level Event’ den ersten neuen Song nach 34 Jahren veröffentlicht. Im Juni folgte mit ‘Circular Firing Squad’ Single Nummer zwei, und schon bald soll das gesamte Album folgen. EXTINCTION LEVEL EVENT soll am 5. September via Reversed Records erscheinen. Vorbestellt werden kann das Album bereits auf der Label-Seite. Und es gibt auch eine Collectors Edition. Diese enthält das Album als signierte CD und Vinyl inklusive zwanzigseitigem Booklet und ein T-Shirt. Das Set ist allerdings streng…
