Ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Album THE TAROT OF THE BOHEMIANS, ver­­öffentlichen die (oder besser gesagt der, denn in diesen zehn Jahren hat sich die Band auf Gründungsmitglied, Bassist, Gitarrist und Sänger Ricardo Dias dos Santos reduziert) Portugiese(n) nun den zweiten Teil der Platte. THE TAROT OF THE BOHEMIANS – PART II hat alles, was Gothic Metal braucht: langsame, schwere, gepalm­mutete Strophen, die durch elegische Melodien ergänzt den tiefen Growl-Gesang vorwärtstragen; langsame, in schwere Riffs gebettete Interludien wie in ‘Temperance’; das für Dark Metal typische klare Gitarrensaitengeklimper wie in ‘The Stars’ sowie eingängigen Gesang ebendort und in ‘The Moon’. Dazwischen gibt es tolle Melodien und Soli à la Paradise Lost. Außerdem: der Song ‘The Lightning Struck Tower’, der zu Beginn mit seinem Kanonengewitter aus Bass und Schlagzeug überzeugt, bevor ein marschierendes Riff à la Rammstein reinfährt. Das Album ist elegisch, düster und kreativ – Yoga für die Ohren. Und es zeigt: Heavenwood haben über die Jahre Mitglieder, aber kein Potenzial verloren.

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