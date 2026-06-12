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Heavenwood THE TAROT OF THE BOHEMIANS – PART II

Dark Metal, Mighty Music (10 Songs / VÖ 12.6.)

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Ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Album THE TAROT OF THE BOHEMIANS, ver­­öffentlichen die (oder besser gesagt der, denn in diesen zehn Jahren hat sich die Band auf Gründungsmitglied, Bassist, Gitarrist und Sänger Ricardo Dias dos Santos reduziert) Portugiese(n) nun den zweiten Teil der Platte. THE TAROT OF THE BOHEMIANS – PART II hat alles, was Gothic Metal braucht: langsame, schwere, gepalm­mutete Strophen, die durch elegische Melodien ergänzt den tiefen Growl-Gesang vorwärtstragen; langsame, in schwere Riffs gebettete Interludien wie in ‘Temperance’; das für Dark Metal typische klare Gitarrensaitengeklimper wie in ‘The Stars’ sowie eingängigen Gesang ebendort und in ‘The Moon’. Dazwischen gibt es tolle Melodien und Soli à la Paradise Lost. Außerdem: der Song ‘The Lightning Struck Tower’, der zu Beginn mit seinem Kanonengewitter aus Bass und Schlagzeug überzeugt, bevor ein marschierendes Riff à la Rammstein reinfährt. Das Album ist elegisch, düster und kreativ – Yoga für die Ohren. Und es zeigt: Heavenwood haben über die Jahre Mitglieder, aber kein Potenzial verloren.

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Wacken Open Air 2026: Sabaton als weiterer Headliner bestätigt
Wacken-Open-Air
Sabaton werden sieben Jahre nach ihrem letzten Besuch auf den Holy Ground zurückkehren. Zudem ist die Tagesaufteilung bekanntgegeben worden.
Die 35. Edition des Wacken Open Air rückt näher, die Vorfreude auf das Jubiläum steigt und dürfte nun noch stärker wachsen, denn zum ohnehin schon prall gefüllten Lineup stößt ein weiterer Hochkaräter. Sabaton werden auf den Holy Ground zurückkehren! Sabaton als Band melden sich direkt zu Wort. "Mit großer Vorfreude und tiefem Respekt kehren wir auf das heilige Gelände des Wacken Open Air in Deutschland zurück, wo wir zuletzt 2019 unsere legendäre Zwei-Bühnen-Show präsentiert haben – eine absolut verrückte Nacht! Sieben Jahre später sind wir wieder da und können es kaum erwarten, unsere Sommer-Saison als Headliner und mit dem Abschluss…
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