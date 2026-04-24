Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hokka VIA MISERIA IV

Rock, Nuclear Blast/Warner (10 Songs / VÖ: 24.4.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Nachdem Sänger Joel Hokka 2025 überraschend aus der finnischen Eurovision Song Contest-Band Blind Channel ausgetreten war, bringt er nun (anders als der Titel VIA MISERIA IV vermuten lässt) sein Solodebüt raus. Begleitet wird er dabei vom ehemaligen The Rasmus-Gitarristen Pauli Rantasalmi und der finnischen TikTok-Sensation Jimi Aslak am Schlagzeug. Wo sich Blind Channel auf ihren Alben modernem Metalcore gewidmet haben, wirken Hokka nicht minder modern, dafür aber sanfter und Stadion-Rock-lastiger. Mit ‘Blackbird’, ‘In Darkness’ oder ‘Bon Apetit’ treiben die Finnen die Energie des Albums etwas nach oben. Letzteres erinnert dank seines dramatischen Intros sogar entfernt an Pop/Rock-Ikonen wie Panic! At The Disco oder Fall Out Boy. Theatralik wird groß­geschrieben, und Hokka beweisen einen unbändigen Hang zum Kitsch. Wo ‘Murder Ballad’ melodramatisch, düster und schmachtend erklingt, überrascht ‘Serpent’s Song’ mit einem leichten Pop-Rhythmus und eingängi­gem Gesang. Um der schnulzigen Platte noch die letzte gezuckerte ­Maraschino-Kirsche aufzusetzen, covern die Finnen den Seal-Schlager ‘Kiss From A Rose’ und verleiten zum verträumten Mit­schunkeln. Nicht düsterromantisch genug für HIM-Vergleiche und doch zu rockig für One Direction-Parallelen bahnen sich Hokka ihren eigenen Weg.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Rokk stellt faires Streaming-Modell im Kanzleramt vor
Alexander Landenburg (ROKK), Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Susanne Dehmel präsentieren das neue Vergütungsmodell fürs Musik-Streaming
Im Bundeskanzleramt sprachen Branchen-Vertreter am Montag mit Staatsminister Weimer über die Herausforderungen des Musik-Streamings.
Es ist allgemein bekannt, dass für Musiker und Künstler von den Einnahmen beim Musik-Streaming viel zu wenig abfällt. Um diese Problematik zu erörtern und potenzielle Lösungsansätze zu diskutieren, fand am Montag, den 16. März 2026 eine Gesprächsrunde im Bundeskanzleramt statt. Dabei hat sich Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer mit Vertretern von Amazon Music, Apple Music, Rokk Streaming, SoundCloud, Spotify und YouTube Music sowie vom Branchen-Verband Bitkom getroffen. Rokk präsentierte bei dieser Gelegenheit sein faires Modell zur Vergütung der Musiker. Nächster Termin steht "Der deutsche Musikmarkt ist einer der größten weltweit, und das Potenzial ist noch bei Weitem nicht…
Weiterlesen
Zur Startseite