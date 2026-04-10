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Immolation DESCENT

Death Metal, Nuclear Blast/Warner (10 Songs / VÖ: 10.4.)

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6/ 7
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Es gibt ein paar Death Metal-Bands, die nie ein schlechtes Album gemacht haben. Death und Bolt Thrower werden da gerne genannt, und die US-Recken der ersten Stunde, Immolation, gehören definitiv auch dazu. Noch mehr: Robert Vigna, der Gitarrist, macht seit 1988 konsequent nur diese eine Band – und wird, nimmt man DESCENT als Maßstab, mit dem Alter immer besser. Technisch versiert, aber nie angeberisch, ein Gitarren-Sound zum Reinknien und überhaupt eine Produktion, die scheinbar mühelos die Wände der Casa Muller zum Beben bringt – nach Dormant Ordeal letztes Jahr ist dies das nächste Death Metal-Album, das mir bewusst macht, was für ein geiles Genre das ist oder sein kann. DESCENT ist mit zehn Songs in 42 Minuten perfekt choreografiert, und wie immer bei Immolation geht es um Riffs, Riffs und noch mehr Riffs. Vigna zeigt mit müheloser Professionalität, was seine Handschrift ausmacht, diese immer latent dissonante, nicht ganz euklidische Architektur, in der Melodien wie Brutalität so wunderbar speziell nachhallen. Hört nur einen Song wie ‘Adversary’ und lasst euch in den Abgrund fallen.

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Violet Grohl (Dave Grohls Tochter) kündigt Debütalbum an
Violet Grohl zusammen mit Papa Dave beim 'FIREAID Benefit Concert for California Fire Relief' am 30. Januar 2025 The Kia Forum in Inglewood
Dave Grohls größte Tochter Violet Grohl biegt im Frühjahr mit ihrem ersten Studioalbum BE SWEET TO ME um die Ecke.
Die älteste Tochter von Foo Fighters-Chef und Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl, Violet Grohl, macht selbst Musik. Nachdem die 19-Jährige 2025 mit ‘THUM’ und ‘Applefish’ bereits zwei Lieder veröffentlicht hatte, hat die Künstlerin nun ihr Debütalbum angekündigt. Selbiges trägt den Titel BE SWEET TO ME und erscheint am 29. Mai 2025 über ihr eigenes Label Auroura Records sowie Republic Records. Passend zur Bekanntgabe gibt es einen weiteren Vorab-Track des Longplayers zu hören: Das Video zu ‘595’ könnt ihr euch weiter unten reinziehen. Erlesener Geschmack Violet Grohl hat BE SWEET TO ME zwischen von Ende 2024 bis Anfang 2025 im Studio von Produzent…
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