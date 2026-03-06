Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kaleidobolt KARAKUCHI

Psychedelic Rock, Svart (9 Songs / VÖ: 6.3.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Fünf Alben, allesamt von Oranssi Pazuzus Niko ­Lehdontie produziert, können Kaleidobolt nun schon auf ihrem kreativen Konto verbuchen. KARAKUCHI, das neueste Werk des hanebüchenen ­Helsinkier Power-Trios, schlägt stilistisch abermals eine kernige Kerbe in das Genre-­Grenzland von Garagen- und Psychedelic Rock sowie Proto Metal und Prog (der königlichen King Crimson-Prägung). Mal rotzig und trotzig wie Motörhead (‘Light On, Nobody Home’), dann im nächsten Song schon wieder – zumindest im Refrain – himmelhochjauchzend hymnisch und The Beatles-melodisch (‘Coping’), muss man schon ein Herz für schräge Vögel und verrückte tonale Visionen haben, um den richtigen Zugang zu Kaleidobolt zu finden. Das schlägt sich diesmal auch im Album-Cover-Segment nieder, welches wie eine KI-generierte biomechanische binäre Fiebertraumvorstellung eines Crust ­Metal-Artworks anmutet – auch wenn KARAKUCHI kein Stück danach klingt. Wer also immer schon wissen wollte, wie sich The Hellacopters anhören würden, wenn man sie zwingen würde, ihre Heldenhuldigungen schelmischer und anarchischer anzugehen (und begleitend dazu einen Haufen psychoaktiver Substanzen anstelle des gewohnt gepflegten Gerstengebräus zu konsumieren), kann hier getrost einsteigen.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
John 5 kommt im Frühjahr auf Europatournee
John 5 mit Mötley Crüe am 27. mai 2023 auf dem Münchner Königsplatz
Der neue Mötley Crüe-Gitarrist John 5 kommt im Frühling zum ersten Mal auf ausgedehnte Konzertreise durch Europa.
John 5 ist ein absoluter Ausnahmegitarrist, wie er bereits unter anderem bei Marilyn Manson und Rob Zombie unter Beweis gestellt hat und derzeit bei Mötley Crüe zeigt. Wenn John William Lowery, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, also seinen Verstärker aufdreht, sind offene Münder garantiert. Das darf man folglich auch bei seiner anstehenden Europatournee kommenden Frühling erwarten. Es juckt in den Fingern Hierzulande stehen immerhin drei Konzerte auf dem Programm: John 5 greift in der zweiten Maihälfte in Köln, Hamburg und München in die sechs Saiten. Ansonsten verschlägt es den 55-Jährigen noch ins Vereinigte Königreich (wo er gleich zwölf Mal…
Weiterlesen
Zur Startseite