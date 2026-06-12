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Klimt 1918 ÀMOR

Post Rock, Prophecy (11 Songs / VÖ: 12.6.)

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3.5/ 7
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Träumerische Vocals, atmosphärische Riffs: Der Song-Titel des Album-Openers ‘Dream Core’ ist passend gewählt. Klimt 1918 aus Italien präsentieren mit leichten Melodien und sanft verzerrten Gitarren ihr neuestes Werk ÀMOR; die erste Platte der For­mation seit ihrem Doppelalbum SENTIMENTALE JUGEND, das 2016 erschien. Inspiriert von Bands wie Bauhaus oder Joy Division machen die Italiener seit ihrer Gründung 1999 seichte Rock-Musik, grob vergleichbar mit Werken von The Jesus And Mary Chain, jedoch ohne deren Händchen für Eingängigkeit. Stattdessen verschwimmen die Lieder auf ÀMOR schnell zu einem poppig-atmosphärischen Einheitsbrei, der nur selten durch ein interessantes Saxofon (‘Eros’) aufgemischt wird. Der Pop-Rock der Italiener bildet den weltentrückten Gegenpol zum Black Metal-Portfolio ihrer Label-Heimat Prophecy Productions. Erst auf ‘Eros’ tauchen atmosphärische Riffs auf, die, wenn sie etwas kälter und härter gespielt würden, auch im Black Metal passen würden.

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