Ozzy Osbourne scheißt sich nichts — im wahrsten Sinne des Wortes. So hat sich der Black Sabbath-Mann live hier und da schon mal in die Hose gestrullt.

Ein kleiner Disclaimer vorab: Hier geht es nicht um den alternden Ozzy Osbourne, wie er sich derzeit in der Öffentlichkeit präsentiert. Dem heutigen "Prinzen der Dunkelheit" würde man es unter Umständen durchaus zutrauen, dass er nicht mehr einhalten kann -- obgleich 74 Jahre eigentlich noch zu früh erscheinen für Inkontinenz. Vielmehr erinnert sich die Black Sabbath-Legende hier an vergleichsweise fidele Zeiten zurück. Einfach laufen lassen Ozzy Osbourne hat in der neuesten Folge des ‘The Osbournes’-Podcast (siehe unten) ein pikantes Geheimnis verraten. Laut eigener Aussage hat sich die Heavy Metal-Ikone auf der Bühne gerne einfach mal eingepullert -- wie man als…