Eine junge Frau aus Utah hat Feuer in zwei Kirchen der Mormonen gelegt. Zudem hinterließ sie die Botschaft "Satan lebt".

Was wie ein Vorfall aus dem Norwegen der Neunziger Jahre klingt, hat tatsächlich 2019 stattgefunden - allerdings in einem Städtchen namens Orem im US-Bundesstaat Utah. Dort hat die 18-jährige Jillian Nicole Robinson Berichten zufolge zwei Kirchen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (sprich: der Mormonen) angezündet. Zumindest an einen Türpfosten soll die junge Frau "Satan lebt" geschrieben haben. Insgesamt sei dabei ein Schaden in Höhe von 600.000 US-Dollar (535.000 Euro) entstanden. Nach ihrer Verhaftung wird Robinson Brandstiftung, Einbruch, Sachbeschädigung sowie Besitz von Einbruchswerkzeugen vorgeworfen. Laut einem Bericht des Polizei aus Orem fingen die Feuer in den frühen Morgenstunden (etwa…