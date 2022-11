WE ARE THE CHOSEN

Dass Sängerin Catherine Anne Leone alias Leather Leone schon über 60 sein soll, kann man nach dem Hören ihres dritten Soloalbums WE ARE THE CHOSEN kaum glauben. Leone ließ sich von der auch für sie herausfor­dern­den Pandemie nicht unterkriegen und formte mit Gitarrist Vinnie Tex zehn kraftvolle Songs. Dabei haut sie auch gerne auf die Mütze, wie die Doublebass in ‘Always Been Evil’ beweist. Direkt im Anschluss kann Leather mit dem wütenden Stampfer ‘Shadows’ überzeugen.

Das düstere ­‘Hallowed Ground’ widmet sie ihrem Freund Dio und liess sich von sich dessen ­typischer Gesangsart inspirieren. Die einzige Graupe bietet ausgerechnet der Titel-Song, welcher sich der Metal-Gemeinde annimmt. Auch wenn das Solo von Vinnie Tex schön epochal klingt, bietet Leather hier Genre-Einheitsbrei. Diesen kleinen Patzer ausgenommen ist WE ARE THE CHOSEN ein geradliniges, zwischen Metal und Hard Rock pendelndes Album für gute Laune und hochgereckte Fäuste.

