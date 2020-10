Wie viel Lobhudelei steckt in folgender Aussage: „Das Beste an Neck Cemetery ist der Band-Name“? Eher so geht so. Bei all dem Buzz, den die All-Star-Ruhrpottformation im Untergrund bereits aufbauschen konnte, ist BORN IN A COFFIN dann doch nicht mehr als handelsüblicher, wenngleich absolut astrein vorgetragener Achtziger-Metal. Von Liebhabern für Liebhaber. Angeführt am Mikro von Musikjournalisten-Kollege Jens Peters sowie an den Gitarren von Yorck Segatz (Sodom) und Boris Dräger (Ex-Black Sheriff), sind die Ansätze auf jeden Fall vielversprechend.

Doch letztlich ist beim Songwriting und in Sachen Wildheit noch spürbar Luft nach oben. Grundsätzlich machen Stücke wie ‘King Of The Dead’, ‘The Fall Of A Realm’ oder ‘Banging In The Grave’ durchaus Laune, doch würde ihnen etwas mehr Varianz gut zu Gesicht stehen.

***

