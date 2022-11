Die germanischen Headbanger haben allen Grund zur Freude, denn Pantera haben für 2023 zwei Konzerte in Deutschland angekündigt.

In Zeiten wie diesen -- in denen die Pandemie noch immer nicht komplett überstanden ist, ein Krieg in Europa wütet und Gas- sowie Strompreise explodieren -- brauchen die Menschen Dinge, die sie aufrichten. Diese Meldung ist solch eine frohe Nachricht. Denn die hiesigen Metalheads können sich darauf freuen, dass eine der legendärsten Metal-Bands überhaupt im kommenden Jahr auf deutschem Boden auftreten wird. Es handelt sich um Pantera. Cowboys aus der Hölle Wie METAL HAMMER zuletzt ausführlich berichtet hat, haben die US-Musiker vor einigen Wochen ihre Reunion verkündet -- wenn man das so ausdrücken will. Denn ohne den am 8. Dezember…