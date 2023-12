Nur nicht die Flamme ausgehen lassen: Haben Lord Of The Lost erst vor einem Jahr ihr zehntes Studioalbum BLOOD & GLITTER veröffentlicht und rockten noch im Mai die Bühne des Eurovision Song Contest, melden sie sich nun mit neuem Ohrwurmpotenzial zurück. WEAPONS OF MASS SEDUCTION ist das erste Cover-Album in der Band-Geschichte und enthält je nach Edition zwischen elf und 32 (!) Songs. Eine Genre- und generationsübergreifende Auswahl, die per se Spannung verspricht. An die Falsettstimme von Jimmy Somervilles (Bronski Beat) ­Electro Pop-Hit ‘Smalltown Boy’ muss man sich erst mal heranwagen – oder auch nicht. Growls und Screams er­setzen charmant die schwindel­erregenden Höhen des Originals. Vor Charme sprüht auch der Achtziger Jahre-Klassiker ‘(I Just) Died In Your Arms’ im Duett mit Anica Russo.

Weitere Songs, etwa Sias ‘Unstoppable’, Michael Jacksons ‘Give In To Me’ oder Billy Idols ‘Shock To The System’ erstrahlen in dunkler Romantik-Synthie-Manier. Doch trotz Energie und Spielfreude will der Funke nicht immer überspringen: Das Heavy Metal-Epos ‘Turbo Lover’ von Judas Priest klingt durch das Übermaß von Synthies fröhlich-verklärt. Es fehlt WEAPONS OF MASS SEDUCTION zeitweise an Durchschlagskraft, Eigenständigkeit und Biss. So bleibt vom knisternden Lagerfeuer maximal ein funkelndes Teelicht – allerdings auch romantisch.

