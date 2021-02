Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: The Allman Betts Band BLESS YOUR HEART Blue Öyster Cult THE SYMBOL REMAINS Marilyn Manson WA ARE CHAOS Dool SUMMERLAND Fake Names FAKE NAMES Patrón PATRÓN All Them Witches NOTHING AS THE IDEAL Creeper SEX, DEATH & THE INFINITE VOID Horisont SUDDEN DEATH Massive Wagons HOUSE OF NOISE Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2021 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!