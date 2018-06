Trading Card Game , Wizards Of The Coast / Koch

Dieses Jahr ist ein großes Jahr für ‘Magic: The Gathering’, denn das Sammelkartenspiel wird 25 Jahre alt und zählt zu den größten Brettspielen respektive Kartenspielen der Welt. Um das gebührend zu feiern, hat ‘Magic’ nicht nur ein kleines Rebranding erhalten, sondern kehrt mit seiner Geschichte auch zum Ursprung nach „Dominaria“ zurück. Die Fantasiewelt aus dem ‘Magic’-Kanon ist Grundlage für das neue, 269 Karten umfassende Set ‘Dominaria’, das mit neuen Mechaniken wie legendären Zaubersprüchen und Sagen nicht nur für Neueinsteiger Abwechslung, sondern vor allem auch altein­gesessenen Spielern ganz neue Möglichkeiten bietet.

Waren die Vorgänger-Sets des ‘Ixalan’-Zyklus durch Piraten, Dinosaurier und Meervölker geprägt, sind in diesem Set wieder mehr Artefakte vertreten. Die Karten sind wie immer grandios gestaltet und erinnern mit ihrem Design an viele klassische Sets. Fähigkeiten wie Design fühlen sich wie eine Hommage an die eigene (Spiel-)Geschichte an und sind ein rundum gelungenes Geburtstagsgeschenk für ‘Magic: The Gathering’.

Über ‘Magic’

‘Magic: The Gathering’ ist ein sogenanntes Trading Card Game (TGC), also Sammelkartenspiel. Die erste Fassung wurde bereits 1993 entwickelt, sodass das Spiel dieses Jahr 25 Jahre alt wird. Am Grundprinzip hat sich dabei seit Beginn nicht viel verändert. Als Spieler baut man sich ein Deck aus 60 Karten, das aus Ländern, Kreaturen, Zaubern, Artefakten und Hexereien bestehen kann. Jede dieser Karten hat Fähigkeiten – bei Kreaturen sind das meist Angriffs- und Verteidigungswerte, während Zauber und Artefakte Kreaturen verbessern können oder dem Spieler Lebenspunkte zurückgeben.

Jeder Spieler hat zu Beginn zwanzig Lebenspunkte, die es gilt, den anderen abzunehmen. Man kann mit bis zu sechs Spielern spielen. Inzwischen gibt es verschiedene Spielmodi wie Commander, Vintage oder Classic. Ja nach Modi und Vorlieben lassen sich eigene Decks entwickeln und durch alte wie neue Karten ergänzen. Somit hat jeder Spieler die absolute Freiheit, sich sein Wunschdeck zusammenzustellen. Sets wie das aktuelle ‘Dominaria’ bringen immer wieder neue Fähigkeiten und taktische Möglichkeiten ins Spiel.