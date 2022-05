Master Boot Record PERSONAL COMPUTER

Jake Kiszka von Greta Van Fleet befindet sich im Krankenhaus. Die Untersuchungen ergaben, dass der Musiker an einer Lungenentzündung laboriert.

Greta Van Fleet waren bis vor Kurzem noch auf Konzertreise durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Doch die letzten beiden Shows mussten die Classic-Rocker absagen. Der Grund: Zwei Band-Mitglieder wachten eines Morgens krank auf. Bei Gitarrist Jake Kiszka verschlechterte sich der Zustand sogar so weit, dass er nun mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegt. Die obligatorischen COVID-19-Tests fielen negativ aus, ließen die Musiker mitteilen. Rapide Verschlechterung "Uns bricht das Herz dabei, euch mitteilen zu müssen, dass Josh [Sänger -- Anm.d.A.] und Jake heute morgen krank aufgewacht sind", schrieb die Band am 16. März in den Sozialen Medien. Einen Tag später…