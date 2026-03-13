Toggle menu

Messticator TOTAL MASTERY

Death Metal, Testimony/SPKR (11 Songs / VÖ: 13.3.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
Könnt ihr euch noch an diese schöne Zeit erinnern, in der Death Metal richtig unheilvoll klang? Räudig und verlottert, klar, aber durchzogen von einer morbiden Note, die nach feuchter Friedhofserde riecht? Jünger von DEATH… IS JUST
THE ­BEGINNING aufgepasst: Messticator aus Hamburg tragen dieses finstere Erbe weiter. Ihre zweite Platte TOTAL ­MASTERY folgt auf die EP mit dem göttlichen Titel SEASON OF THE ABRYSS und ist im Grunde genau das: ein echter Abriss. Da klingt der Schweden-Death von Dismember oder frühen Hypocrisy durch, da bekommt man wieder richtig Bock, all die alten Platten rauszukramen und sich in herrlicher Nostalgie zu suhlen. Halt, stopp, muss man ja gar nicht, weil Messticator die ganze Chose entfesselt und wild ins Jahr 2026 bringen. Die alte Schule regiert hier aber eben nicht nur als Replik vergangener Großtaten, sondern als überzeugender Beitrag zu einem alterslosen Genre. Zudem ist TOTAL MASTERY wahnsinnig dynamisch, abwechslungsreich und musikalisch exzellent, voller treffsicherer Riffs und melodischer Spannungsbögen, dass man ganz klar sagen kann: Hier erwacht eine neue deutsche Death Metal-Hoffnung.

