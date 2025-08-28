Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL GEAR SOLID DELTA: SNAKE EATER

Action-Adventure, Konami

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Konami hat die ‘Metal Gear Solid’-Reihe in den letzten Jahren wenig überzeugend gepflegt. Die ‘Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1’ (2023) offenbarte schmerzlich, wie lieblos Remakes klassischer Spiele gestaltet werden können, obwohl schon minimale Verbesserungen viel bewirkt hätten. Viele befürchteten, dass auch ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ – ein Remake des dritten Ablegers ‘Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ (2004) – ähnlich lieblos umgesetzt werden würde. Doch dem ist nicht so. Anders als bei früheren Neuauflagen wurde grundlegend am Fundament gearbeitet: Die Grafik erstrahlt in neuem Glanz, und optional lässt sich eine frei bewegliche Kamera nutzen. Auch die Steuerung wurde modernisiert und an zeitgemäße Spielgewohnheiten angepasst; zudem spiegeln sich Verletzungen und Verschmutzungen nun klar am Charaktermodell von Snake wider. Story-technisch bleibt dagegen alles beim Alten: Snake muss seinen Mentor Major Zero aus den Fängen der Sowjetunion befreien.

Was zunächst als eine klassische Rettungsmission beginnt, entwickelt sich schnell zu einem atomaren Action-Drama voller politischer und persönlicher Konflikte sowie moralischer Dilemmas. Plattformabhängig gibt es zudem neben dem Hauptspiel einige zusätzliche Modi, ein Online-Modus soll noch nachgereicht werden. Wer ein Remake erwartet, das nicht nur auf kosmetische Upgrades setzt, sondern auch spielerische Verbesserungen und Quality of life-Features bietet, wird in ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ eine respektable Neuauflage finden. Insgesamt zeigen Konami, dass sie ihr Erbe vorbildlich ehren können – wenn sie wollen.

teilen
mailen
teilen
Tom Morello hält Kneecap für die neuen RATM
Kneecap während ihres Show beim Glastonbury Festival (28.06.2025): Für Tom Morello legitime RATM-Nachfolger
Rage Against The Machine-Musiker Tom Morello hat eine Lanze für Kneecap gebrochen, die zuletzt wegen ihrer Israel-Kritik unter Feuer standen.
Wer sich (wie der Autor dieser Zeilen) vornehmlich  in der Welt des Rock und Metal bewegt, hat vermutlich nicht mitbekommen, dass das Hip-Hop-Trio Kneecap unter anderem mit ihrem Auftritt beim Glastonbury Festival einigen Zorn auf sich gezogen haben, indem sie sich im Gaza-Konflikt auf die Seite der Palästinenser gestellt und Israel kritisiert haben. Tom Morello hält den Iren indes zugute, dass sie sich trauen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Rückendeckung Zudem sieht er einiges von dem, was seine Band Rage Against The Machine ausmacht, auch bei Kneecap. Rage Against The Machine scheuten sich bekanntlich ebenfalls nicht, auf Missstände aufmerksam zu…
Weiterlesen
Zur Startseite