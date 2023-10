WE STAND AGAINST YOU

Lange-Spielzeit-Fetischisten dürften um die neue Mondo Generator-Platte einen Bogen machen: Auf ihrem siebten Album kontert die Band um den ehemaligen Kyuss- und Queens Of The Stone Age-Bassisten Nick Oliveri in 23 Minuten jeglichem Materialschlachtansatz mit neun kurzen Schnellfeuer-Songs, die mehr mit Henry Rollins als gemütlichem Tütchenrollen gemein haben. Getrieben von Mike Amsters unbarmherzigem Rhythmus­motor und flankiert von Mike Pygmies stechenden Riffs und Soli darf Oliveri gesanglich Gift und Galle spucken.

WE STAND AGAINST YOU bei Amazon

So thematisiert der quirlige Bassist persönliche Gedanken zum aktuellen Zustand der Welt in Songs wie ‘Conspiracy’ (Fact Or Theory)’, verarbeitet menschliche Verluste oder auch seine eigenen Corona-­Lockdown-Erfahrungen. Ein kompromisslos knallender Genickschlag von Album, der insbesondere die Speed-Punk- und Gebollerfraktion in Ver­zückung versetzen dürfe.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***