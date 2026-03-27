Drums wie Donnerschläge auf Dosenbier, eine Riff-Gewalt, die Iommis Saiten­imagination in die Neunziger entführt und eine Stimme, die schneidend und mit einer Mischung aus Verachtung und lässiger Überlegenheit ihren Weltschmerz ins Mikro spuckt. So klingt ‘Cold’, der Opener des dritten Albums des finnischen Stoner Metal-Trios, das die grobkörnige Urgewalt zwischen Punk, Metal und dem nächsten großen Bong-Hit von Genre-Größen wie Corrosion Of Conformity, Down oder Fu Manchu gelernt, aber sicher auch ein paar alte Metallica- und Motörhead-Platten im Schrank hat. Mit Sound-technischer Schützenhilfe des Children Of Bodom-Klangvertrauten Anssi Kippo haut der Dreier auf dem programmatischen APPROACHING DOOM eine ganze Armada zerstörerischer Qualitätsgeschosse raus, die auch Patronengurtträgern taugen dürften.

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