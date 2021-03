Gitarrenlegende Steve Vai findet äußerst lobende Worte über das Durchhaltevermögen seines Generation Axe-Buddys Zakk Wylde.

Man kennt und schätzt sich: In der Supergroup Generation Axe touren Steve Vai, Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt (Extreme) und Tosin Abasi (Animals As Leaders) seit 2016 zusammen um die Welt. In einer aktuellen Folge der "The Cassius Morris Show" war Steve Vai zu Gast und plauderte mit dem Gastgeber unter anderem über Zakk Wylde. "Mit Zakk hege ich das gleiche professionelle Verhältnis wie zu den anderen Axe-Musikern. Wir kennen uns alle schon jahrelang, sind schon ewig im selben Business unterwegs. Wir respektieren uns, und manchmal spielen wir eben zusammen", so Vai. "Doch man kennt niemanden richtig, solange man…