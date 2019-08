FROM DARKNESS TO LIGHT

Als der schwe­dische Gitarrist Carl Johan Grimmark im Herbst 2010 die Auflösung von Narnia bekanntgab, flossen in der Melodic Metal-Szene bittere Tränen. Denn wer – so lautete die berechtigte Frage – sollte das kompositorische und spielerische Niveau dieser ungewöhnlich guten Band gleichwertig ersetzen? Zum Glück wurde aus dem angekündigten Ende nur eine vierjährige Pause mit einem großartigen Comeback-Album im Frühjahr 2016, das Grimmark und seinen Frontmann Christian Liljegren in erfrischender Höchstform zeigt. Knapp drei Jahre später setzen speziell diese beiden Ausnahmemusiker mit dem insgesamt achten Narnia-Studiowerk FROM DARKNESS TO LIGHT sogar noch einen drauf.

Ohne auch nur ansatzweise Klischees zu bemühen oder stumpf abzukupfern, verpacken Grimmark und Liljegren reihenweise großartige Melodien und fesselnde Hooks in progressiv getränkten Hard Rock/Metal, der Musikerkollegen die pure Hochachtung abverlangt. Und wie es sich für ein echtes Klassewerk gehört, halten Narnia das hohe Niveau bis zum Finale und beenden diese hörenswerte Scheibe mit einem wahren Epos: dem zweiteiligen ‘From Darkness To Light’. Ganz klar: Six points!